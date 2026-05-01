Israele Ricci attacca Nethanyau | E' un criminale va fermato e condannato Il diritto internazionale non è opzionale

Un rappresentante ha espresso forti critiche nei confronti del primo ministro israeliano, definendolo un criminale e chiedendo il suo arresto. Ha sottolineato che i crimini attribuiti a lui devono essere condannati e fermati immediatamente. La tensione nella regione di Gaza continua a salire, aggravando una crisi umanitaria già molto grave. La dichiarazione evidenzia la preoccupazione per l’intensificarsi delle azioni del leader israeliano e le conseguenze sulla popolazione locale.

MARCHE - “I crimini di Nethanyau vanno condannati ma soprattutto fermati. Le sue azioni sono sempre più preoccupanti e il livello di tensione a Gaza aumenta, oltre che aggravare una crisi umanitaria già drammatica. Sta giocando alla guerra con il mondo fregandosene della Pace e di ogni regola".🔗 Leggi su Anconatoday.it

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