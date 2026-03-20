Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha annunciato i nomi dei giocatori italiani convocati per le prossime partite playoff del Mondiale. La lista include diversi calciatori scelti per rappresentare la nazionale in questa fase decisiva. La decisione su Ricci e Bartesaghi sarà comunicata prossimamente. La squadra si prepara ora ad affrontare questa importante sfida internazionale.

Il ct azzurro Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo a Bergamo. Mentre l'eventuale finale sarà martedì 31 marzo contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Ecco la lista completa di Gattuso. Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Playoff Mondiale, i convocati dell’Italia: la decisione su Ricci e Bartesaghi

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