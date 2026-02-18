Mattia Liberali, ex calciatore del Milan, rivive i suoi anni in rossonero e spiega come Fonseca gli abbia dato solide basi nel ruolo. Ricorda anche il sostegno di Florenzi, che gli ha sempre fatto sentire la sua vicinanza durante le stagioni passate in squadra. Liberali parla di un’esperienza intensa e di incontri che gli hanno lasciato ricordi indelebili, come le sessioni di allenamento e le partite decisive. Tra i ricordi, spicca il modo in cui il club lo ha aiutato a crescere come giocatore e persona.

Era il 15 dicembre 2024 quando Mattia Liberali fece il suo debutto da titolare in Serie A contro il Genoa, a soli 17 anni, indossando la maglia speciale per il 125° anniversario del Milan. Cresciuto nelle giovanili rossonere, il giovane trequartista sembrava destinato a essere uno dei talenti su cui costruire il futuro della squadra. A poco più di un anno di distanza, però, la sua strada ha preso un’altra direzione: la scorsa estate Liberali è passato a titolo definitivo al Catanzaro. Nella giornata di oggi (18 febbraio), Mattia Liberali è tornato a parlare dei suoi anni al Milan, lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Gianlucadimarzio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Liberali ricorda i suoi anni al Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto. Florenzi mi è stato molto vicino”

Liberali ricorda il Milan: “Fonseca mi ha aiutato tanto”. L’aneddoto su FlorenziMattia Liberali, ex talento del Milan, ha raccontato di quanto il suo rapporto con la squadra abbia influito sulla sua carriera, sottolineando come Fonseca gli abbia dato una mano a crescere.

Liberali ricorda: “Il Milan mi ha dato tanto”. Il ruolo di Fonseca e il ricordo su FlorenziMattia Liberali ha ricordato come il Milan gli abbia dato molte opportunità, sottolineando il valore di quell’esperienza per la sua crescita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.