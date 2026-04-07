Ribaltone Sella | via Nicolai torna Iozzelli Cambia il gm summit sul mercato per il play

La squadra di pallacanestro di Benedetto XIV Cento ha annunciato la separazione dal general manager Renato Nicolai, dopo una serie di sconfitte ravvicinate e la contestazione dei tifosi. La crisi dei risultati ha portato la squadra in zona play-out. Nel frattempo, la società ha comunicato il ritorno di Iozzelli e il cambio nel ruolo di direttore generale, mentre si lavora a un summit di mercato per il ruolo di playmaker.

Scossone in casa Benedetto XIV Cento: l’ennesima sconfitta in volata contro l’ Urania Milano, la crisi di risultati che ha portato la Sella in zona play out e la contestazione da parte della curva biancorossa hanno portato alla separazione tra la società centese e il gm Renato Nicolai. Da diverse settimane il dirigente bolognese e coach Di Paolantonio erano nell’occhio della contestazione di una parte del pubblico biancorosso per la mancanza di risultati: il mese scorso in occasione della sosta di campionato la posizione dell’allenatore abruzzese era stata in bilico dopo le brutte prestazioni di Cremona e contro Mestre in casa. Nicolai ha sempre difeso Di Paolantonio, da lui scelto lo scorso anno e confermato dopo la salvezza conquistata al termine della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ribaltone Sella: via Nicolai, torna Iozzelli. Cambia il gm, summit sul mercato per il play Leggi anche: Forlì, doccia fredda sul mercato. Ora Sassari frena: terrebbe il play Zanelli Sella Cento nei guai, Berdini va ko. Si cerca una soluzione sul mercatoTegola sulla Sella Cento proprio nel momento decisivo della stagione: l’infortunio di Berdini è piuttosto serio e il play marchigiano potrebbe avere... Ribaltone Sella: via Nicolai, torna Iozzelli. Cambia il gm, summit sul mercato per il playBasket serie A2: decisive le ultime sconfitte e una tensione crescente con l’ambiente. Il dirigente pistoiese era stato a Cento nel 2023/24 ... sport.quotidiano.net Sella's reversal: Nicolai leaves, Iozzelli returns. A new GM is in place, and a summit on the transfer market for the playmaker takes place.Serie A2 basketball: recent defeats and growing tension with the team have been decisive. The Pistoia manager was in Cento in 2023/24. sport.quotidiano.net