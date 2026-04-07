Ribaltone Sella | via Nicolai torna Iozzelli Cambia il gm summit sul mercato per il play

Da sport.quotidiano.net 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di pallacanestro di Benedetto XIV Cento ha annunciato la separazione dal general manager Renato Nicolai, dopo una serie di sconfitte ravvicinate e la contestazione dei tifosi. La crisi dei risultati ha portato la squadra in zona play-out. Nel frattempo, la società ha comunicato il ritorno di Iozzelli e il cambio nel ruolo di direttore generale, mentre si lavora a un summit di mercato per il ruolo di playmaker.

Scossone in casa Benedetto XIV Cento: l’ennesima sconfitta in volata contro l’ Urania Milano, la crisi di risultati che ha portato la Sella in zona play out e la contestazione da parte della curva biancorossa hanno portato alla separazione tra la società centese e il gm Renato Nicolai. Da diverse settimane il dirigente bolognese e coach Di Paolantonio erano nell’occhio della contestazione di una parte del pubblico biancorosso per la mancanza di risultati: il mese scorso in occasione della sosta di campionato la posizione dell’allenatore abruzzese era stata in bilico dopo le brutte prestazioni di Cremona e contro Mestre in casa. Nicolai ha sempre difeso Di Paolantonio, da lui scelto lo scorso anno e confermato dopo la salvezza conquistata al termine della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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