Calciomercato Inter Chivu spiazza Marotta e Ausilio | richiesta a sorpresa per il centrocampo

Durante il calciomercato dell'Inter, Chivu ha avanzato una richiesta inaspettata, proponendo il nome di Curtis Jones del Liverpool come possibile sostituto di Calhanoglu, nel caso in cui il centrocampista dovesse lasciare la squadra. La proposta è arrivata direttamente alla società, sorprendendo i dirigenti Marotta e Ausilio. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle trattative o risposte ufficiali.

Inter News 24 Calciomercato Inter, se dovesse partire Calhanoglu il primo nome fatto da Chivu alla società è quello di Curtis Jones del Liverpool. Il centrocampo dell’ Inter potrebbe andare incontro a una profonda trasformazione nella prossima sessione di mercato, con il futuro di Hakan Calhanoglu che appare sempre più incerto nonostante la scadenza nel 2027. Cristian Chivu, impegnato a blindare i 67 punti in classifica, sta già delineando il profilo ideale per l’upgrade del reparto mediano, puntando gli occhi sulla Premier League. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Calhanoglu in bilico: Chivu ha scelto il sostituto. 🔗 Leggi su Internews24.com

