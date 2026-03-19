Ricercato in mezza Europa arrestato al casello dell’autostrada

Un uomo ricercato a livello internazionale è stato fermato al casello dell’autostrada a Guardamiglio, in provincia di Lodi. Viaggiava a bordo di un’auto di grossa cilindrata con targa italiana, quando è stato arrestato. La sua presenza all’interno del paese era nota alle autorità di diversi paesi europei, che avevano emesso un mandato di cattura.

Guardamiglio (Lodi), 19 marzo 2026 – Era ricercato a livello internazionale e viaggiava su un’auto di grossa cilindrata con targa italiana. È stato fermato e arrestato, dagli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione Polizia Stradale di Guardamiglio, impegnati nei servizi di vigilanza nei pressi del casello autostradale di Piacenza Sud. Il controllo di routine. Durante un controllo di routine, gli operatori hanno identificato un cittadino albanese di 31 anni. Gli accertamenti effettuati, attraverso le banche dati delle Forze di polizia, hanno fatto emergere a suo carico un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità della Grecia, dove l’uomo è ricercato per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricercato in mezza Europa, arrestato al casello dell’autostrada Articoli correlati Ricercato in Europa per furti d'auto, arrestato un palermitanoI carabinieri della stazione di Lascari, insieme ai colleghi della sezione radiomobile della Compagnia di Cefalù, hanno eseguito un mandato d'arresto... Camion a fuoco nei pressi dell'autostrada: chiuso il casello a NerviUn camion è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, poco dopo l'uscita dal casello di Genova Nervi.