Un uomo di 77 anni è rimasto sotto un trattore ribaltato questa mattina a Casalgrande, nel Reggiano. L’incidente si è verificato durante le operazioni agricole e, al momento, non sono noti dettagli sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno lavorato per estrarlo dal mezzo e prestare le prime cure. La situazione resta sotto osservazione, ma non ci sono ancora aggiornamenti sulle sue condizioni.

Reggio Emilia, 1 maggio 2026 – . L’incidente è avvenuto questa mattina a Casalgrande, nel Reggiano. L’agricoltore ha perso il controllo del mezzo a causa della pendenza del terreno e il trattore è finito contro un muretto in cemento. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, lo hanno estratto dalla cabina: il 77enne era cosciente e ha riportato un trauma al braccio sinistro. Trasportato in codice giallo all'ospedale di Baggiovara, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e l'elisoccorso. La dinamica dell'incidente è al vaglio dell'unità di Medicina del lavoro dell'Ausl competente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Resta intrappolato sotto il trattore ribaltato, paura per un 77enne

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