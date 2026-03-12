Trattore ribaltato | muore sul colpo l’imprenditore di 64

Mercoledì mattina a Serle, un uomo di 64 anni è rimasto vittima di un incidente agricolo e ha perso la vita dopo che il suo trattore si è ribaltato. L’incidente si è verificato in un terreno del paese, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La scena è stata rapidamente delimitata dalle forze dell’ordine.

Un drammatico evento ha segnato la mattinata di mercoledì 11 marzo a Serle, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita schiacciato dal proprio mezzo agricolo. Il trattore si è ribaltato in un terreno situato nei pressi di via Piave, nell'area dell'osteria Antica Fornace, provocando un decesso immediato nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi. La vittima è stata identificata come Giuliano Franzoni, un ristoratore il cui destino si è interrotto bruscamente alle ore 9.15 quando l'allarme è stato lanciato al 112. L'impatto sul tessuto produttivo locale. La scomparsa improvvisa di un operatore del settore alimentare e agricolo come Giuliano Franzoni lascia un vuoto che va oltre la sfera privata, toccando direttamente le dinamiche economiche della comunità serlese.