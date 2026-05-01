Oggi a Roma si svolge il tradizionale concertone in piazza, un evento che coinvolge diversi artisti italiani e richiama un pubblico numeroso. La manifestazione, che si tiene ogni anno in occasione del Primo Maggio, rappresenta un momento di riferimento per la scena musicale nazionale. Durante la giornata sono stati eseguiti diversi brani, con interventi di vari musicisti e rappresentanti delle associazioni, attirando attenzione sia sul palco che tra il pubblico presente.

Oggi a Roma si è tenuto e si sta tenendo il concertone, in piazza. Punto di riferimento per la musica italiana, perché se vuoi capire davvero dove sta andando la musica italiana oggi, devi smettere di guardare solo Sanremo e iniziare a guardare il Concertone del Primo Maggio. Perché Sanremo è una fotografia, mentre il Concertone è un film già a metà svolgimento. Ogni anno, da oltre trent’anni, il Concertone riempie Piazza San Giovanni a Roma con una maratona musicale che dura dal pomeriggio fino a notte fonda, mettendo insieme mainstream, indie ed emergenti. Sul palco si sono alternati nomi fortissimi del momento come Geolier, Madame, Irama, Pinguini Tattici Nucleari, Francesca Michielin e Rocco Hunt.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Resoconto del concertone in piazza, a Roma

Il 31 dicembre torna il concertone di Capodanno al Circo Massimo

Notizie correlate

Leggi anche: Concertone del Primo Maggio Roma 2026 in diretta: si inizia con le “Tigri da soggiorno”, attese 50 mila persone in piazza San Giovanni

Primo Maggio a Roma, Concertone a piazza San Giovanni: chi canta e quando, la scaletta(Adnkronos) – Il cuore pulsante della musica italiana batte oggi in Piazza San Giovanni a Roma, per l'immancabile Concerto del Primo Maggio.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Primo Maggio, concerto e festa alle Fornaci; La preghiera di Springsteen per Trump dopo l’attentato; Caso Epstein files / Report riporta gravi rivelazioni su Trump e la moglie Melania; Rai contro Sigfrido Ranucci riguardo l'ultima puntata di Report.

La Gazzetta del Mezzogiorno parla di noi con il resoconto del torneo internazionale Itf Over, in archivio con il solito boom di partecipanti (370) - facebook.com facebook

#VeronaMilan Il resoconto del match x.com