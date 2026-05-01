Residenti si trasformano in vandali la denuncia dell' assessore Berardinelli | Infastiditi dai ragazzi che giocano smontano i canestri

Durante una seduta del Consiglio comunale, l’assessore agli Impianti sportivi ha riferito di alcuni residenti che, infastiditi dai ragazzi che giocano in spazi pubblici, si sono comportati in modo vandalico smontando i canestri. La vicenda riguarda comportamenti di varia età e si verifica in diverse zone della città. La questione è stata portata all’attenzione del consiglio senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze di tali atti.

ANCONA Vandali senza età. Succede anche questo, come denunciato ieri in Consiglio comunale dall’assessore agli Impianti sportivi Daniele Berardinelli. Rispondendo ad un’interrogazione del capogruppo di Ancona Futura Diego Urbisaglia, che chiedeva conto della scomparsa delle porte da calcio nel campetto di via Sacripanti, l’assessore ha fatto presente: «Stiamo assistendo all’evoluzione dell’anziano che usciva a bucare il pallone ai bambini». Il racconto Ha riferito, infatti, di come «siccome il rumore della palla da basket che rimbalza dà fastidio ai vicini, alcuni sono arrivati a smontare i canestri dei campetti per non far più giocare i ragazzi».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Residenti si trasformano in vandali, la denuncia dell'assessore Berardinelli: «Infastiditi dai ragazzi che giocano, smontano i canestri» Notizie correlate Roma, due cinghiali “giocano” a calcio in un campetto: la scena ripresa dai residenti increduli – Il videoDue cinghiali all’interno di un campetto che sembrano quasi giocare a calcio alla periferia di Roma. Devastato dai vandali: dopo i lavori si avvicina la riapertura dell'asilo comunaleRiapre lunedì 9 febbraio la scuola dell'infanzia ‘Il Cucciolo’ di Santa Maria Nuova, vandalizzata nella nottata tra il 24 e il 25 gennaio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Residenti si trasformano in vandali, la denuncia dell'assessore Berardinelli: Infastiditi dai ragazzi che giocano, smontano i canestri; Bilancio demografico: diversi centri in crescita ma i comuni maggiori perdono abitanti; Villaggio Olimpico, i residenti chiedono una Ztl dinamica contro partite e grandi eventi; In Romagna è già partito il conto alla rovescia per la 21esima edizione della Notte Rosa. Residenti si trasformano in vandali, la denuncia dell'assessore Berardinelli: «Infastiditi dai ragazzi che giocano, smontano i canestri»ANCONA Vandali senza età. Succede anche questo, come denunciato ieri in Consiglio comunale dall’assessore agli Impianti sportivi Daniele Berardinelli. Rispondendo ... corriereadriatico.it Colonnella, residenti denunciano degrado: presenza di topi. La segnalazioneArriva dai residenti della zona Colonnella a Rimini una segnalazione che denuncia una situazione di scarsa manutenzione in un’area verde del quartiere. Secondo quanto riferito, l’area si sarebbe trasf ... altarimini.it Nella notte provvedimento di evacuazione per 3500 residenti della frazione di Asciano (San Giuliano Terme) - facebook.com facebook Da oggi anche le italiane e gli italiani residenti all’estero possono contribuire attivamente al processo di partecipazione e confronto "Nova - Parola all'Italia". Scopri qui tutti i dettagli x.com