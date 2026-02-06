Devastato dai vandali | dopo i lavori si avvicina la riapertura dell' asilo comunale

La scuola dell'infanzia ‘Il Cucciolo’ di Santa Maria Nuova si prepara a riaprire lunedì 9 febbraio, dopo essere stata presa di mira dai vandali tra il 24 e il 25 gennaio. I lavori di riparazione sono ormai finiti e l’asilo, che era stato gravemente danneggiato, sta per tornare a ospitare i bambini. La scuola ha subito danni alle strutture e agli arredi, ma tutto è stato sistemato in tempi rapidi per tornare alla normalità.

Riapre lunedì 9 febbraio la scuola dell'infanzia 'Il Cucciolo' di Santa Maria Nuova, vandalizzata nella nottata tra il 24 e il 25 gennaio. "Le due settimane appena trascorse siano state particolarmente intense, caratterizzate da sopralluoghi continui e da un importante lavoro di coordinamento e.

