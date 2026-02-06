Devastato dai vandali | dopo i lavori si avvicina la riapertura dell' asilo comunale

Da forlitoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scuola dell'infanzia ‘Il Cucciolo’ di Santa Maria Nuova si prepara a riaprire lunedì 9 febbraio, dopo essere stata presa di mira dai vandali tra il 24 e il 25 gennaio. I lavori di riparazione sono ormai finiti e l’asilo, che era stato gravemente danneggiato, sta per tornare a ospitare i bambini. La scuola ha subito danni alle strutture e agli arredi, ma tutto è stato sistemato in tempi rapidi per tornare alla normalità.

Riapre lunedì 9 febbraio la scuola dell'infanzia ‘Il Cucciolo’ di Santa Maria Nuova, vandalizzata nella nottata tra il 24 e il 25 gennaio. “Le due settimane appena trascorse siano state particolarmente intense, caratterizzate da sopralluoghi continui e da un importante lavoro di coordinamento e.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Santa Maria Nuova

Vandali in azione nella notte, devastato l'asilo comunale, la struttura è inagibile

Asilo Ambarabà: Consiglio comunale promette riapertura breve dopo criticità operative

Il Consiglio comunale di Bibbiena si riunisce oggi per decidere sulla riapertura dell’asilo Ambarabà.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Santa Maria Nuova

Argomenti discussi: Riapre l'asilo comunale vandalizzato, i lavori; La devastazione a scuola: vetri e porte distrutte, danni per migliaia di euro. Identificati i responsabili: minorenni; Vandali nel villaggio olimpico di Milano, dubbi sulla sicurezza nonostante un piano da 50 milioni di euro; Pontecagnano, dopo quattro mesi le giostre bruciate non sono state rimosse: Hanno vinto i vandali.

devastato dai vandali dopoI vandali devastano la palestra comunaleL’indignazione del sindaco: Rafforzeremo la sorveglianza. Chi ha causato i danni dovrà risarcire le spese di ripristino ... ilrestodelcarlino.it

Campus devastato dai vandali: bidoni esplosi e rifiuti ovunque. Il sindaco: Puliranno gli studentiPesaro, 1 novembre 2025 – Il Campus scolastico di Pesaro è tornato a essere teatro di gravi atti vandalici, con una situazione che l'Amministrazione comunale non intende più tollerare. Questa mattina ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.