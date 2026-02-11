Roma due cinghiali giocano a calcio in un campetto | la scena ripresa dai residenti increduli – Il video

Due cinghiali sono stati ripresi mentre si muovevano giocando a calcio in un campetto alla periferia di Roma. I residenti hanno filmato la scena e il video è subito diventato virale sui social. Nessuno si aspettava di vedere animali selvatici così audaci nel cuore della città.

Due cinghiali all’interno di un campetto che sembrano quasi giocare a calcio alla periferia di Roma. È quanto mostrano le immagini di un video diffuso su Facebook dall’ex deputato Adriano Zaccagnini, rapidamente diventato virale. Nel filmato, i due animali si muovono sul terreno e si avvicinano a un pallone abbandonato sull’erba, spingendolo e inseguendolo per alcuni metri. Una scena decisamente insolita. La presenza dei cinghiali a Roma. Meno insolita, invece, la presenza dei cinghiali a Roma. La facile disponibilità di cibo, l’assenza di predatori naturali e l’elevata capacità di adattamento hanno favorito l’espansione della specie anche in contesti fortemente urbanizzati come la Capitale.🔗 Leggi su Open.online

Un video ha catturato alcuni cinghiali a Roma che spingono un pallone con il muso in un campetto.

A Roma, un tempo, un semplice campetto di calcio rappresentava il cuore del quartiere, un luogo di incontro e gioco per i giovani.

