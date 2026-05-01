Resegone | boato e caduta massi via ferrata Gamma 2 interdetta

Il 30 aprile sul Resegone si è verificato un boato seguito dalla caduta di massi che ha provocato danni alla via ferrata Gamma 2. In seguito all’incidente, il sindaco ha disposto la chiusura immediata del percorso per garantire la sicurezza degli escursionisti. La zona rimane interdetta in attesa di ulteriori verifiche e lavori di messa in sicurezza. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali feriti.

? Cosa sapere Caduta massi sul Resegone il 30 aprile danneggia la via ferrata Gamma 2.. Il sindaco Gattinoni dispone la chiusura immediata del percorso per motivi di sicurezza.. Il 30 aprile, un boato sordo ha squarciato il silenzio del Resegone provocando la caduta di massi e il danneggiamento delle attrezzature lungo la via ferrata Gamma 2, costringendo il sindaco Mauro Gattinoni a firmare un’ordinanza di chiusura immediata. L’evento, verificatosi nella giornata di ieri, ha colpito direttamente l’apparato tecnico necessario per affrontare l’ascesa verso il Dente della montagna simbolo di Lecco. La segnalazione dei danni è giunta direttamente in municipio, spingendo l’amministrazione comunale a intervenire con una misura contingibile e urgente per impedire l’accesso al percorso alpinistico, garantendo così la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Resegone: boato e caduta massi, via ferrata Gamma 2 interdetta Notizie correlate Caduta massi sul Resegone: chiusa la ferrata Gamma 2Un boato sordo, pietre che precipitano lungo il Resegone e attrezzature divelte: è quanto è accaduto ieri, 30 aprile, lungo il tracciato della via... Leggi anche: Caduta sul Resegone, ennesimo intervento dell'elicottero