Caduta massi sul Resegone | chiusa la ferrata Gamma 2

Ieri sul Resegone si è verificato un episodio di caduta di massi lungo la via ferrata Gamma 2, che porta al Dente, una delle cime più riconoscibili della zona. Il rumore sordo e il distacco di pietre hanno causato la chiusura del percorso. Sul luogo sono intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni all’attrezzatura. La ferrata rimarrà chiusa fino a nuove disposizioni.

Un boato sordo, pietre che precipitano lungo il Resegone e attrezzature divelte: è quanto è accaduto ieri, 30 aprile, lungo il tracciato della via ferrata Gamma 2, il percorso alpinistico che sale verso il Dente della montagna simbolo di Lecco. La caduta accidentale di massi ha danneggiato le.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Strada chiusa per caduta massi: accessi ridotti a San PellegrinoSan Pellegrino (Bergamo), 18 marzo 2026 – Nuovi disagi per gli abitanti di San Pellegrino per una caduta di massi lungo il tratto di strada compreso... Leggi anche: Caduta sul Resegone, ennesimo intervento dell'elicottero Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Caduta massi sul Resegone: chiusa la ferrata Gamma 2; Lecco: Ferrata Gamma 2 chiusa per caduta massi; CADUTA MASSI E DANNI ALLE ATTREZZATURE, CHIUSA LA FERRATA GAMMA 2; Chiusa la ferrata Gamma 2: danni a causa della caduta di alcuni massi. Zogno, caduta massi di sulla strada statale della Val Brembana, corsie ridotte per i lavori di messa in sicurezzaIl ripristino della carreggiata sulla strada statale della Val Brembana, dopo la caduta di massi che prima dell'alba ha reso impraticabile l'arteria stradale, causando anche pesanti ripercussioni sul ... msn.com MONTAGNA - Chiusa la ferrata Gamma 2: danni a causa della caduta di alcuni massi https://lecconotizie.com/montagna/lecco-montagna/chiusa-la-ferrata-gamma-2-danni-a-causa-della-caduta-di-alcuni-massi/ - facebook.com facebook