Caduta sul Resegone ennesimo intervento dell' elicottero

Nella giornata del 25 aprile si è verificato un incidente in montagna sul Resegone, con un uomo che è caduto e ha riportato ferite. Sul luogo dell’incidente è stato inviato un elicottero dei soccorsi, che ha effettuato un intervento per recuperare la persona e portarla in ospedale. Si tratta del secondo intervento di questo tipo nello stesso giorno sulla stessa montagna.

Ennesimo incidente in montagna nella giornata del 25 aprile. A metà pomeriggio sul Resegone un infortunio ha coinvolto un uomo, vittima di una rovinosa caduta.Subito, in codice rosso, è partita la chiamata ai soccorsi, al numero unico per l'emergenza 112; dalla centrale operativa Soreu Laghi è.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Cadute sul Resegone, in volo l'elicottero: due persone finiscono in ospedale