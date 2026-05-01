Reschio allerta hacker | il gruppo Nova minaccia di esporre i dati

Il gruppo hacker Nova ha annunciato l’intenzione di pubblicare i dati della struttura Reschio in Umbria il 9 maggio. La struttura ha attivato i protocolli tecnici necessari per verificare se i sistemi informatici siano stati effettivamente violati. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali sulla natura dei dati coinvolti o sulla portata dell’attacco. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere Il gruppo Nova minaccia di pubblicare i dati di Reschio in Umbria il 9 maggio.. La struttura ha attivato i protocolli tecnici per verificare l'effettiva violazione dei sistemi informatici.. Il 30 aprile un gruppo di cybercriminali denominato Nova ha rivendicato l’esfiltrazione di dati presso la rinomata struttura ricettiva di Reschio, in Umbria, fissando il 9 maggio come termine ultimo per la pubblicazione dei file sottratti tramite un countdown sul dark web. L’allerta è scattata dopo che il portale specializzato nel monitoraggio delle attività hacker ha segnalato la violazione informatica ai danni dell’eccellenza dell’ospitalità umbra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reschio, allerta hacker: il gruppo Nova minaccia di esporre i dati Notizie correlate App di salute mentale potrebbe esporre registrazioni di terapia e hacker sanno quanto valgono i datil’utilizzo di applicazioni per la gestione della salute mentale su dispositivi mobili è cresciuto notevolmente, offrendo strumenti per monitorare... Esprinet, attacco hacker dal gruppo ALP-001, compromessi 1,2 terabyte di dati aziendali, a rischio informazioni sensibiliSecondo fonti interne l'attacco ha compromesso 1,2 terabyte di dati aziendali mettendo a rischio informazioni sensibili di clienti e fornitori...