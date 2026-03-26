Esprinet attacco hacker dal gruppo ALP-001 compromessi 1,2 terabyte di dati aziendali a rischio informazioni sensibili
Un attacco informatico ha colpito l'azienda italiana, portando alla compromissione di circa 1,2 terabyte di dati. Secondo fonti interne, le informazioni sensibili di clienti e fornitori sono state messe a rischio. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo hacker identificato come ALP-001. La società sta gestendo le conseguenze dell'intrusione e ha avviato le procedure di sicurezza.
Secondo fonti interne l'attacco ha compromesso 1,2 terabyte di dati aziendali mettendo a rischio informazioni sensibili di clienti e fornitori L'azienda italiana Esprinet sotto attacco hacker da parte del gruppo ALP-001. Secondo fonti interne l'attacco ha compromesso 1,2 terabyte di dati azie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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