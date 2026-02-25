l’utilizzo di applicazioni per la gestione della salute mentale su dispositivi mobili è cresciuto notevolmente, offrendo strumenti per monitorare l’umore, i comportamenti e le terapie. Recenti analisi hanno messo in luce vulnerabilità significative che coinvolgono un pacchetto di app molto diffuso, con rischi concreti per dati estremamente sensibili e potenzialmente appetibili sul mercato criminale. un’analisi condotta da una società di sicurezza ha identificato problematiche all’interno di diverse app per la salute mentale su android, mettendo in evidenza come una serie di strumenti di monitoraggio dell’umore, gestione delle abitudini e supporto emotivo possano esporre informazioni private a potenziali attacchi, compromettendo la riservatezza degli utenti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - App di salute mentale potrebbe esporre registrazioni di terapia e hacker sanno quanto valgono i dati

App di terapia potrebbe vendere i tuoi dati sul dark web

Salute mentale, Alzheimer e malattie neurodegenerative: cosa ne sanno gli italiani e perché i giovani sono a rischio

