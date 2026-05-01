Repubblica | Momenti di apprensione in casa Napoli

In casa Napoli si sono registrati momenti di preoccupazione a causa dell’assenza improvvisa di Juan Jesus durante l’allenamento al Training Center di Castel Volturno. La squadra si è ritrovata senza il giocatore, senza che fosse comunicata ufficialmente la ragione della sua assenza. La società non ha rilasciato dichiarazioni in merito, mentre i membri del team hanno proseguito con la sessione di allenamento senza ulteriori intoppi.

"> Momenti di apprensione in casa Napoli per l’assenza improvvisa di Juan Jesus al Training Center di Castel Volturno. Come riportato da Repubblica, il difensore brasiliano è risultato irreperibile per alcune ore, saltando la seduta di allenamento fissata da Conte in vista della delicata trasferta contro il Como. Una situazione che ha generato preoccupazione all’interno del club, considerando il ruolo e l’affidabilità del giocatore. Secondo quanto raccontato da Repubblica, nessuno inizialmente è riuscito a mettersi in contatto con Juan Jesus: il telefono ha squillato a vuoto per diverso tempo, un’anomalia per un professionista sempre puntuale e presente dal suo arrivo nel 2021.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Momenti di apprensione in casa Napoli” Notizie correlate Trovata in strada incosciente e in un lago di sangue, momenti di apprensione in centro storicoLa donna, soccorso dal personale del 118, è stata trasportata d'urgenza al Bufalini di Cesena. Leggi anche: Repubblica Napoli: “Maradona fattore Champions: sette gare in casa per blindare l’Europa” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fiamme e paura al grattacielo. Appartamento a fuoco, due feriti; Briosco, operai tranciano condotti per errore: fuga di gas in pieno centro; Ausonia, incidente nel cantiere Pnrr della scuola: ferito un operaio; Incidente a Zeddiani. Due auto coinvolte, un ferito estratto dalle lamiere. Repubblica: Momenti di apprensione in casa NapoliMomenti di apprensione in casa Napoli per l’assenza improvvisa di Juan Jesus al Training Center di Castel Volturno. Come riportato da Repubblica, il difensore brasiliano è risultato irreperibile per a ... napolipiu.com 25 aprile, Mattarella: Ora e sempre Resistenza. Meloni: Momento di coesione nazionaleROMA – 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 9 ha deposto una corona d’alloro all’Altare della patria, a Roma. Poi s ... dire.it Riviviamo insieme, attraverso questi scatti, alcuni momenti di Gaber - Mi fa male il mondo. Parole, musica ed emozioni che continuano a risuonare. In attesa di rivederci questo weekend in occasione de La Festa del Corriere della Sera. Vi aspettiamo a teatr - facebook.com facebook Rivivi con noi, per immagini, i momenti di #TerraViva alla 58ma edizione di #Vinitaly con @fai_cisl e @coltivailgusto_ un #recap delle giornate 12-15 aprile, trascorse allo stand promuovendo il vino delle cantine associate. x.com