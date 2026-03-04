Trovata in strada incosciente e in un lago di sangue momenti di apprensione in centro storico

Nel pomeriggio di mercoledì, una donna è stata trovata in centro storico a Rimini, riversa a terra e in stato di incoscienza, con il volto coperto di sangue. La scena ha causato preoccupazione tra i passanti, che hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i sanitari e la polizia per le verifiche del caso.

La donna, soccorso dal personale del 118, è stata trasportata d'urgenza al Bufalini di Cesena. I carabinieri sul posto per ricostruire l'accaduto Momenti di paura in centro storico, a Rimini, dove nel pomeriggio di mercoledì è stata trovata una donna riversa a terra in stato di incoscienza e in un lago di sangue. L'allarme è partito alle 13.30 da via Cavalieri quando la signora, senza documenti, è notata dai passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto si è precipitato il personale di Romagna Soccorso coi sanitari che hanno prestato le prime cure alla donna e chiesto l'intervento dei carabinieri. La ferita è stata stabilizzata e poi trasportata d'urgenza al "Bufalini" di Cesena mentre i militari dell'Arma sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e identificarla.

Trovata in strada incosciente e in un lago di sangue, giallo in centro storico

