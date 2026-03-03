Repubblica Napoli | Maradona fattore Champions | sette gare in casa per blindare l’Europa

Benvenuti a Fuorigrotta, dove il Napoli si prepara a disputare sette partite casalinghe di Champions League, considerandole cruciali per mantenere la qualificazione europea. La squadra ha deciso di concentrare le gare in casa allo stadio Maradona, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nella competizione internazionale. La compattezza del club si riflette anche nella scelta di giocare tutte le partite in questo impianto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Benvenuti a Fuorigrotta. È da qui che passa una fetta consistente della corsa Champions del Napoli. Come sottolinea Pasquale Tina su Repubblica Napoli, il Maradona può diventare l’arma in più nella volata finale. Gli azzurri sono terzi in classifica e, pur soffrendo al Bentegodi contro il Verona, hanno guadagnato terreno su Atalanta, Roma e Juventus. Ma il traguardo è ancora lontano e le prossime undici partite saranno decisive. Il dato che fa la differenza, evidenzia Pasquale Tina su Repubblica Napoli, è che sette di queste sfide si giocheranno a Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

