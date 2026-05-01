L’arcivescovo Roberto Repole ha sollevato una questione a Torino riguardo al rapporto tra il lavoro e il mercato degli ordigni. La discussione riguarda il ruolo dell’occupazione in relazione a un settore legato alla produzione di armi. La questione ha suscitato attenzione tra le persone interessate alle implicazioni morali e sociali di questa connessione. La riflessione si inserisce nel dibattito più ampio sulle scelte economiche e i loro effetti sulla società.

? Cosa sapere L'arcivescovo Roberto Repole interroga Torino sul legame tra occupazione e mercato degli ordigni.. Il settore della difesa genera due miliardi di euro di ricavi nel 2024.. L’arcivescovo di Torino Roberto Repole ha lanciato un appello rivolto a cittadini, sindacati e istituzioni in occasione del Primo Maggio, interrogandosi sulla trasformazione dell’identità industriale piemontese tra il passato automobilistico e il presente della produzione bellica. La riflessione del prelato si inserisce in un momento di profonda mutazione per il tessuto economico locale, dove la crisi che ha colpito i decenni passati ha lasciato ferite aperte sotto forma di disoccupazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Repole: il dilemma tra lavoro e profitto con il mercato degli ordigni

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