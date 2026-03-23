È ritenuto un esponente di spicco dell'anarchismo insurrezionalista, Giuseppe Sciacca, 47 anni, detto il "bombarolo", vero esperto nel procurare e nel confezionare ordigni, arrestato dalla polizia di Stato di Catania poiché deve scontare la pena definitiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione. Distintosi nel tempo per numerose azioni sia in ambito nazionale sia internazionale, con episodi registrati anche in Spagna e Francia, annovera tra i precedenti di maggior rilievo, nel 2004, il fermo di polizia giudiziaria per atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, a seguito del lancio di due bottiglie incendiarie contro il portone della Stazione dei Carabinieri di Piazza Dante in Catania, nonché del rinvenimento di scritte murali di rivendicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fine della latitanza per il “bombarolo” degli anarchici. È il boss degli ordigni del terrore

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