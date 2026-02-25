Milan rebus Fullkrug | il dilemma del riscatto tra Allegri e il mercato

Il Milan attraversa la congiuntura più critica della stagione, scivolato a un distacco di dieci lunghezze dalla capolista Inter dopo una settimana che ha drasticamente ridimensionato le ambizioni tricolori del club. Con lo scudetto ormai sfumato tra le mura amiche di un San Siro diventato ostile, la compagine guidata da Massimiliano Allegri è chiamata a blindare un secondo posto vitale per le casse societarie, resistendo alla pressione delle inseguitrici. In questo clima di incertezza, il sodalizio rossonero deve dirimere nodi contrattuali complessi, primo tra tutti il futuro di Niclas Fullkrug, il cui destino oscilla tra la conferma e il ritorno oltremanica. Il centravanti tedesco, approdato a Milanello durante la sessione invernale dal West Ham, ha conquistato lo spogliatoio e lo staff tecnico per abnegazione e spirito di sacrificio, nonostante una condizione fisica precaria. Tuttavia, la sua permanenza all’ombra della Madonnina è tutt’altro che scontata. 🔗 Leggi su Milanzone.it

