Christy Turlington | la top model che ha scelto la misura come stile di vita

Christy Turlington si distingue nel mondo della moda per aver scelto di mantenere uno stile di vita basato sulla misura e l’equilibrio, rifiutando il fascino delle provocazioni e degli eccessi. La modella americana, conosciuta fin dagli anni '90, ha sempre privilegiato un’immagine discreta e raffinata, che trasmette eleganza senza ostentazione. Recentemente, è stata vista partecipare a un evento di beneficenza, indossando un semplice abito nero che sottolinea la sua naturale grazia.

Life&People.it Nel panorama internazionale, top model hanno trasformato la propria immagine in personaggio; Christy Turlington, invece, ha fatto l’opposto, è rimasta sempre fedele ad un’eleganza silenziosa, quasi inaccessibile, fatta di gesti misurati e di una presenza che non ha mai avuto bisogno di eccessi per dominare. Il suo volto, impeccabile e sorprendentemente umano, è diventato simbolo dell’epoca d’oro delle supermodelle, quando la moda sapeva ancora creare miti e non semplici influencer. Raccontare la storia della modella Christy Turlington significa ripercorrere un momento in cui le passerelle erano teatri e le c ampagne pubblicitarie piccoli film d’autore; significa anche capire perché lei, più di molte altre, sia riuscita a mantenere intatta la propria aura, attraversando decenni senza mai apparire prigioniera del suo stesso successo.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Christy Turlington entra a far parte della famiglia Lancôme come nuova ambassador globale.

Christy Turlington, la modella di 57 anni, ha detto la sua sulla positività.

