Esce a fare la spesa e scompare la ritrovano viva 25 anni dopo ma scoprono che ha una nuova vita | Non cercatemi più

Michele Hundley Smith è scomparsa nel 2001 mentre faceva la spesa natalizia, e la sua scomparsa ha lasciato sconvolta la famiglia. Dopo 25 anni, è stata ritrovata viva, ma con una nuova identità e una vita diversa. La donna ha chiesto di essere lasciata in pace, negando qualsiasi volontà di ricostruire il passato. La scoperta ha suscitato molte domande sulla sua scelta di sparire e sul suo attuale stato di vita.

“Sono viva, non cercatemi più”. Questa è stata la richiesta di Michele Hundley Smith, una donna che il 12 dicembre 2001 uscì di casa per fare compere natalizie e non ritornò più dalla famiglia. Il marito e le tre figlie di 19, 14 e 7 anni lanciarono l’allarme. Secondo quanto riportano i media esteri, incluso The Sun, la signora era sparita nel nulla al confine tra la Virginia e la Carolina del Nord. Lo scorso venerdì 19 febbraio, circa 25 anni dopo, la polizia l’ha individuata viva. Hundley Smith si è rifatta una vita e ha chiesto di non essere più cercata. La scomparsa di Michele aveva interessato un gran numero di dipartimenti di polizia di diversi Stati americani e, sul caso, era intervenuta anche la Fbi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mamma va a fare compere e scompare, trovava 24 anni dopo viva e vegeta ma ha nuova vita: “Non cercatemi più”La scomparsa di una donna avvenuta mentre faceva compere è stata causata da un allontanamento volontario.

“Oggi è il giorno più felice della mia vita”, esce per fare la spesa e poi muore dopo una lite al supermercatoAndrew Clark, entusiasta per la recente vittoria della sua squadra, esce di casa per fare la spesa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Giallo a Roma, esce dall'ospedale e muore poco dopo sulla Laurentina; Escursionista esce per fare trekking, perde la vita in un dirupo; Esce dalla farmacia, attraversa la strada e viene travolto da un camion: morto sul colpo. L'incidente; Montichiari: esce a far legna ma viene colto da malore. Muore 75enne.

Esce di casa per fare la legna e muore schiacciato da un albero: tragedia a QuartoTragedia a Quarto dove un uomo è stato schiacciato da un albero ed ha perso la vita: si chiamava Gennaro Sommella ... fanpage.it

La piccola Camilla, appena esce dall’asilo, deve per forza fare tappa al parco. È il suo momento preferito: corre, ride e gioca come se il mondo fosse tutto suo. Con quel sorriso luminoso e quell’aria sicura, sembra proprio una piccola star pronta a conquistare l - facebook.com facebook