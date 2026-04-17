Pomeriggi Archeologici tra le collezioni del MArRC | focus su Reggio dalla polis al municipio romano

Oggi, venerdì 17 aprile alle ore 17, si terrà nella sala conferenze del M.Ar.RC il quarto appuntamento del ciclo “Pomeriggi Archeologici tra le collezioni del M”. L’evento sarà dedicato a Reggio e alla sua evoluzione dalla polis antica al municipio romano, con approfondimenti su reperti e tematiche legate alla storia locale. L’incontro è aperto al pubblico e si inserisce in una serie di incontri dedicati alle collezioni archeologiche del museo.

Oggi venerdì 17 aprile alle ore 17, nella sala delle conferenze del M.Ar.RC, avrà luogo il quarto incontro del ciclo “Pomeriggi Archeologici tra le collezioni del M.Ar.RC”, organizzati dal Club di Territorio di RC del TCI in collaborazione con l’Associazione Anassilaos, l’Archeoclub e il Centro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggio, viaggio nel tempo: come la polis divenne municipio romanoIl pomeriggio di domani, 17 aprile 2026, il Museo di Reggio Calabria ospiterà un approfondimento storico focalizzato sulla transizione della città... Parco del Mare, lunedì 23 febbraio il tavolo ambiente al Municipio X: focus su verde e frontemareRoma, 18 febbraio 2026 – Roma Capitale prosegue il percorso di confronto con il territorio sul progetto “Parco del Mare”, pensato per la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pomeriggi Archeologici tra le collezioni del MArRC: focus su Reggio dalla polis al municipio romano; Dalle spiagge fresche in pineta ai canguri: la meta in Toscana ideale per i bambini; Maggio Museale 2026: alla Sapienza una notte tra arte, scienza e cultura; Reggio dalla polis al municipio romano: nuovo incontro al Museo. Visitare la torre romana nascosta e le altre attività di aprile al Museo ArcheologicoTra gli appuntamenti principali c'è la possibilità di accedere alla torre quadrangolare del circo di Mediolanum. Si tratta di una delle sezioni meglio conservate dell'antico complesso romano, normalme ... milanotoday.it Le aree archeologiche italiane più famose e visitate: perché sono un patrimonio da proteggereQuando si parla di aree archeologiche italiane più famose, il primo nome è quasi sempre quello del Colosseo con il Foro Romano e il Palatino ... corrierenazionale.it Pasquetta al Museo! In occasione della giornata di Pasquetta, 6 aprile, il Museo delle Antiche Genti di Lucania di Vaglio Basilicata sarà aperto al pubblico: Mattina: 10:00 – 13:00 Pomeriggio: 16:00 – 19:00 Gli scavi archeologici di Serra e Rossano sa - facebook.com facebook al Museo Archeologico Nazionale di Verona! Un pomeriggio per tutta la famiglia, tra storia, giochi e scoperta manverona.cultura.gov.it/pasqua-al-manv… @MiC_Italia @museitaliani #MiC #museitaliani #museoarcheoverona #museum #arc x.com