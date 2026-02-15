Cannizzaro presenta i dieci punti di FI per Reggio Calabria

Cannizzaro annuncia i dieci punti di Forza Italia per Reggio Calabria, cercando di mostrare un piano concreto per il futuro della città. La proposta mira a rilanciare l’economia locale e a migliorare i servizi pubblici, con l’obiettivo di raggiungere il 2036. Tuttavia, il nome del candidato sindaco ancora non è stato svelato, lasciando spazio a molte domande.

Cannizzaro presenta il piano per Reggio Calabria: Forza Italia punta al 2036, ma il candidato resta un mistero. Reggio Calabria è al centro di un intenso dibattito politico in vista delle prossime elezioni. Sabato 14 febbraio, il deputato e segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, ha illustrato un programma in dieci punti per la città, proiettando l’azione amministrativa al 2036. L’evento, tenutosi nella sala Monteleone del consiglio regionale, ha visto una forte partecipazione del centrodestra, ma ha lasciato in sospeso l’annuncio del candidato sindaco. Un piano decennale per la rinascita della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Francesco Cannizzaro ha annunciato i dieci punti di Forza Italia per Reggio Calabria, spiegando che il candidato sindaco arriverà presto e sarà il migliore.

