Un rappresentante di un’associazione culturale ha denunciato che la città non supporta i cittadini, criticando le tasse alte e il tapis roulant fermo. La dichiarazione arriva in un momento in cui si evidenziano difficoltà economiche legate a conflitti internazionali e alla situazione locale. La voce si inserisce nel dibattito sulle responsabilità delle amministrazioni pubbliche di fronte a queste problematiche.

"Come associazione culturale riteniamo che in un’epoca segnata da conflitti internazionali che riverberano pesantemente sulle economie domestiche, il ruolo di un’amministrazione locale non può limitarsi alla gestione ordinaria. Deve diventare un baluardo di resistenza sociale. Mentre le bollette energetiche corrono senza sosta, svuotando le tasche dei contribuenti, è dovere di una città metropolitana interrogarsi su come alleggerire il carico che grava sui propri cittadini". Così Domenico Nava del sodalizio culturale Sensazioni Emergenti. "È inaccettabile - continua Nava - che in un contesto di crisi così profonda, i tributi locali – dalla gestione idrica alla Tari – rimangano inchiodati ai livelli massimi consentiti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

