Reggio | tasse al massimo tapis roulant fermo

A Reggio Calabria si sta svolgendo una protesta con una manifestazione guidata da Domenico Nava, portavoce dell’associazione Sensazioni Emergenti. La protesta riguarda l’aumento delle tasse, che sono state portate al massimo livello, e il tapis roulant pubblico che da tempo rimane fermo. La mobilitazione coinvolge cittadini che chiedono attenzione alle questioni locali.

Reggio Calabria si trova al centro di una protesta sociale guidata da Domenico Nava, portavoce dell’associazione Sensazioni Emergenti. La denuncia scoppia lunedì 9 marzo 2026 alle 18:21, evidenziando un paradosso fiscale e infrastrutturale che colpisce i cittadini. Mentre le bollette energetiche salgono senza sosta, l’amministrazione locale mantiene i tributi ai massimi livelli consentiti e lascia fermi servizi essenziali come il tapis roulant. Il clima a Reggio è mite, con nubi sparse e temperature intorno ai 15 gradi, ma l’atmosfera cittadina è densa di tensioni legate alla gestione pubblica. Il problema non riguarda solo la sfera economica, ma tocca direttamente la mobilità degli anziani e delle famiglie con bambini piccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

