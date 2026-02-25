Azzurri in visita all' Accademia Navale di Livorno

Un pomeriggio di confronto tra sport di alto livello e formazione militare ha visto una delegazione azzurra visitare l’Accademia Navale di Livorno. L’incontro ha unito atleti e allievi attorno a principi condivisi come disciplina, spirito di squadra e senso di responsabilità, offrendo uno scenario di dialogo tra due realtà profondamente legate dai medesimi valori. La delegazione della Nazionale di basket è stata accolta dal Contrammiraglio Alberto Tarabotto, Comandante dell’Accademia Navale di Livorno, in una breve accoglienza pomeridiana. Successivamente, è stato avviato un momento di confronto con gli Allievi, seguito da una breve sosta fotografica nel piazzale e dalla consegna simbolica della maglia della Nazionale di basket all’Accademia Navale. Questo gesto ha rafforzato il dialogo tra due realtà diverse ma unite dai valori di dedizione, spirito di squadra e senso di responsabilità. La consegna della maglia rappresenta un ponte tra disciplina sportiva e addestramento professionale, enfatizzando la dedizione, la coesione di squadra e l’impegno condiviso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

