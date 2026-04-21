Reddito di cittadinanza | il recupero crediti dell’Inps è illegittimo se l’errore è innocuo

Recentemente, una sentenza ha stabilito che il recupero crediti dell’Inps riguardante il reddito di cittadinanza è illegittimo quando l’errore commesso è considerato innocuo e non ha inciso sul diritto del beneficiario. In questi casi, se l’errore non ha cancellato il diritto a ricevere il beneficio, non è previsto l’obbligo di restituire le somme percepite ingiustamente. La decisione si riferisce a specifiche situazioni di errori formali o amministrativi.