Reddito di cittadinanza | il recupero crediti dell’Inps è illegittimo se l’errore è innocuo
Recentemente, una sentenza ha stabilito che il recupero crediti dell’Inps riguardante il reddito di cittadinanza è illegittimo quando l’errore commesso è considerato innocuo e non ha inciso sul diritto del beneficiario. In questi casi, se l’errore non ha cancellato il diritto a ricevere il beneficio, non è previsto l’obbligo di restituire le somme percepite ingiustamente. La decisione si riferisce a specifiche situazioni di errori formali o amministrativi.
Reddito di cittadinanza percepito illegittimamente, se l’errore non cancella il diritto, allora niente c’è obbligo di restituzione.È quanto stabilito dal Tribunale di Viterbo, sulla scia di una pronuncia della Cassazione, nel procedimento a carico di un residente in Umbria al quale l’Inps aveva.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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