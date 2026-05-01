A Treviso, i redditi medi sono calati a 24.192 euro, secondo i dati pubblicati dall’ente nazionale di statistica. Due rappresentanti delle parti sociali hanno annunciato proposte di bilateralità per tutelare circa 45 mila lavoratori locali, in risposta alla diminuzione delle entrate delle famiglie. La questione riguarda sia il settore pubblico che quello privato, con l’obiettivo di trovare strumenti di protezione collettiva.

? Cosa sapere I redditi medi a Treviso scendono a 24.192 euro secondo i dati Nem.. Irone e Piovesan propongono la bilateralità per proteggere 45 mila lavoratori locali.. Alberto Irone e Maurizio Piovesan lanciano un appello alla bilateralità per proteggere le famiglie trevigiane mentre l’inflazione erode i redditi medi in provincia, passando da 24.574 a 24.192 euro. Il primo maggio non è più solo una ricorrenza sul calendario, ma un momento di riflessione profonda vive il lavoro ogni giorno tra le strade del territorio. In un clima dove il costo della vita preme sulle tasche di tutti e i prezzi delle case non accennano a scendere, il ceto medio sta diventando sempre più sottile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Redditi in calo a Treviso: la sfida di Irone e Piovesan per le famiglie

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