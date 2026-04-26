Dichiarazione dei redditi | dalla scuola alla salute detrazioni e deduzioni per le famiglie

Nel modello 730 di quest'anno, sono state introdotte nuove detrazioni dedicate alle famiglie, toccando settori come scuola e salute. Per la prima volta, alcune spese sostenute per l’istruzione e le cure mediche sono state incluse tra le voci che permettono di ottenere agevolazioni fiscali. Queste modifiche sono state approvate nell’ambito delle normative fiscali in vigore, con l’obiettivo di agevolare le famiglie nel carico delle spese quotidiane.

La scuola Nei modelli 730 e Redditi c'è un nuovo tetto massimo per le spese scolastiche detraibili: erano 800 euro, si arriva a 1000. La detrazione è pari al 19%. Sono più di tre milioni i possibili beneficiari. Quali spese? La mensa scolastica, i trasporti, le gite, i servizi di pre e post scuola, l'assicurazione e la retta delle scuole private paritarie, corsi extracurriculari deliberati dagli organi di istituto. Non c'è il materiale didattico, quindi non libri e cancelleria. Il pagamento deve essere fatto con mezzi tracciabili e bisogna aver conservato la documentazione: bollettino di pagamento o attestazione dell'ente. Chi dichiara oltre 75.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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