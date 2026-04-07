Ivan Klasnic racconta la malattia dopo tre trapianti | Non so quanto tempo mi resta da vivere

Un ex calciatore ha condiviso la propria esperienza con una grave malattia renale, dopo aver subito tre trapianti. Ha spiegato che l’uso di antidolorifici durante la carriera ha contribuito a peggiorare la sua condizione. Attualmente, non sa quanto tempo gli rimanga da vivere, e ha parlato apertamente delle difficoltà legate alla sua salute. La sua storia ha attirato l’attenzione sull’impatto delle medicine sui problemi renali.