Ivan Klasnic racconta la malattia dopo tre trapianti | Non so quanto tempo mi resta da vivere
Un ex calciatore ha condiviso la propria esperienza con una grave malattia renale, dopo aver subito tre trapianti. Ha spiegato che l’uso di antidolorifici durante la carriera ha contribuito a peggiorare la sua condizione. Attualmente, non sa quanto tempo gli rimanga da vivere, e ha parlato apertamente delle difficoltà legate alla sua salute. La sua storia ha attirato l’attenzione sull’impatto delle medicine sui problemi renali.
Gli antidolorifici assunti da calciatore hanno peggiorato il problema renale di Klasnic costringendolo a sottoporsi a tre trapianti: "Devo essere grato di essere ancora vivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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L’ex calciatore Klasnic: Troppi antidolorifici nel calcio, non so quanto vivrò ancoraIvan Klasnic, 45 anni, ex attaccante croato e protagonista della vittoria del Werder Brema in Bundesliga nel 2004, ha raccontato di vivere gravi conseguenze fisiche legate all’uso prolungato di ... tg24.sky.it