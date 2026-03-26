Una persona ha deciso di sottoporre il proprio cane a un procedimento di crioconservazione dopo che gli è stato diagnosticato un cancro terminale. Ha affermato di voler tornare insieme al suo animale una volta trovata una cura e ha anche dichiarato di essere disposto a ibernarsi lui stesso. La scelta di congelare l’animale rappresenta un tentativo di preservare la vita e di tornare a rivederlo in futuro.

Affrontare la perdita di un animale domestico è un momento doloroso e inevitabile, ma c’è chi è disposto ad attraversare il mondo e investire un piccolo capitale pur di lasciare una porta aperta al futuro. È il caso di Dale Pearce, uno sviluppatore di videogiochi di 44 anni originario di Melbourne, in Australia, che ha deciso di affidarsi alla scienza estrema per non dire un addio definitivo al suo cane. Di fronte a una diagnosi di cancro terminale, l’uomo ha speso complessivamente quasi 40.000 dollari per viaggiare fino agli Stati Uniti e sottoporre l’animale a un processo di crioconservazione. La vicenda ha inizio nel 2017. Pearce e Neren, una femmina di razza Australian Kelpie adottata quando aveva due anni, condividevano la vita da nove anni, tra avventure all’aperto, caffè e serate sul divano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Congela il cane per risvegliarlo nel futuro: “Quando ho saputo che aveva un cancro terminale non ho avuto dubbi. Torneremo insieme quando ci sarà una cura o mi farò ibernare anch’io”

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