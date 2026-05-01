Re Carlo e la Regina Camilla hanno concluso il loro soggiorno negli Stati Uniti, dove hanno visitato la Virginia. Durante la visita, il sovrano si è incontrato con l’ex presidente degli Stati Uniti, saluto incluso. Ora i reali britannici si preparano a partire per le Bermuda, destinazione che per il re rappresenta il primo viaggio ufficiale come monarca in un territorio inglese oltreoceano.

Il viaggio di Re Carlo e della Regina Camilla si è ormai concluso. I reali britannici si preparano a lasciare gli States per volare alle Bermuda, in quello che per Carlo sarà il primo viaggio da Re in un territorio inglese oltreoceano. L’ ultima tappa della visita agli Stati Uniti è la Virginia, lo stato scelto per celebrare l’anniversario dei 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti d’America, assieme alle popolazioni locali. La visita al Cimitero Militare, come Harry. Nella giornata di giovedì 30 aprile, Re Carlo e la Regina Camilla hanno ufficialmente detto arrivederci a Donald e Melania Trump, che li hanno accolti a Washington D.C. I reali inglesi si sono poco dopo diretti in Virginia, nella città di Arlington, per visitare il Cimitero Nazionale.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo saluta Trump, lui e Camilla concludono la visita agli Usa in Virginia

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