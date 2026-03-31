Nella setta del maestro tra alchimia estorsioni e abusi sessuali L' allarme di un padre | Mio figlio li paga ogni mese

Un’indagine ha portato alla luce un gruppo che si definiva maestro, maestra, sciamano o guaritore, coinvolto in attività illegali. Le persone coinvolte offrivano corsi di alchimia e, successivamente, chiedevano denaro, minacciavano e compivano abusi di vario genere, inclusi atti sessuali. Un padre ha riferito che suo figlio pagava mensilmente per far parte di questa organizzazione.

Si facevano chiamare maestro, maestra, sciamano, guaritore. Tutto iniziava con un corso di alchimia e proseguiva con richieste di denaro, minacce, abusi anche sessuali. Sono quattro, tre uomini e una donna, le persone indagate con l’accusa di aver messo in piedi un’associazione a delinquere finalizzata a commettere una serie di reati tra cui truffe, estorsioni e violenze sessuali ai danni degli aderenti a una presunta setta. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un uomo, preoccupato per il comportamento del figlio che era divenuto membro del gruppo. Secondo il genitore, il ragazzo aveva iniziato a frequentare alcuni corsi di alchimia... 🔗 Leggi su Today.it

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