Si amplia l'inchiesta sulla setta islamica chiamata Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL), coinvolta in accuse di abusi e segreti. La vicenda, già nota da alcuni giorni, si fa più complessa con nuovi dettagli emersi nelle indagini in corso. Le autorità stanno analizzando le testimonianze e i documenti raccolti, mentre le indagini continuano a focalizzarsi sui comportamenti e le pratiche all’interno dell’organizzazione.

È un nuovo capitolo, e il più pesante finora, nella vicenda della setta islamica Ahmadi Religion of Peace and Light (AROPL), venuta alla luce nei giorni scorsi. Dopo la vasta operazione della polizia britannica emergono nuovi particolari sul gruppo islamico. Due giorni fa, circa 500 agenti hanno fatto irruzione nella sede principale della comunità a Crewe, oltre che in altre proprietà collegate, nell’ambito di un’indagine su accuse gravissime: violenze sessuali, matrimoni forzati e sfruttamento assimilabile alla schiavitù. Secondo le autorità, sono state arrestate tra nove e dieci persone, uomini e donne di varie nazionalità, tra cui anche cittadini europei, tutte sospettate di reati collegati a una stessa vicenda denunciata da una donna, ex membro del gruppo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Abusi e segreti nella setta islamica del “nuovo Papa”: si allarga l’inchiesta choc

Notizie correlate

Cuore "bruciato", la mamma del bimbo (in coma): «Il trapianto si può fare, ora è primo nella lista in Italia». Si allarga l'inchiestaIl piccolo di 2 anni e 4 mesi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Monaldi di Napoli, è stato collocato al primo posto nella lista dei...

Una setta a due passi da Apecchio. Riti, abusi e truffe: choc in paese, 4 arresti in un casale. Gli adepti frequentavano la zonaAPECCHIO Il confine tra Marche e Umbria passa a poche centinaia di metri di distanza dal casale.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Servizi segreti e polizie: ancora abusi…; Teen killers: Ep. 4 - Reece Ludlow - Il killer innamorato Video; I racconti degli abusatori: la letteratura sulla violenza di genere non racconta solo le vittime; Abusi e fughe di notizie per colpire la premier. Ombre sull'intelligence.

Abusi e segreti nella setta islamica del nuovo Papa: si allarga l’inchiesta chocNuovi inquietanti elementi emergono sul caso della setta islamica guidata dal leader che si proclama nuovo Papa. Dopo il maxi blitz con 500 agenti, l’inchiesta si concentra su presunti abusi, matrim ... ilgiornale.it

Servizi segreti e polizie: ancora abusi, corruzione, sfacciati crimini e impunità. La storia si ripeteDalle inchieste su Equalize alla rete clandestina Squadra Fiore riemerge un sistema opaco fatto di dossieraggi, appalti miliardari, spionaggio illecito ... pressenza.com

Annunciata la firma di nuove concessioni. Gualtieri:“Tutti gli stabilimenti aperti avranno concessioni regolari e saranno senza abusi” - facebook.com facebook

#Tg2000 - #Minori, #Meter: nessuna voce fragile resti inascoltata #30aprile #Tv2000 #violenza #abusi #bambini @assocmeter @tg2000it x.com