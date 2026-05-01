Ravenna intercettati due spacciatori | 90 grammi di eroina sequestrati

Nella giornata di giovedì, la Squadra Mobile di Ravenna ha arrestato due persone ritenute responsabili di spaccio di droga. Durante un'operazione, sono stati sequestrati circa 90 grammi di eroina. L'intervento è avvenuto nel corso di un'azione di polizia mirata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona. Le persone coinvolte sono state condotte in questura per le procedure di rito.

? Cosa sapere La Squadra Mobile di Ravenna arresta due spacciatori sequestrando 90 grammi di eroina giovedì.. L'operazione tra Ravenna e Forlì smantella una rete di distribuzione tra diverse province.. La Squadra Mobile di Ravenna ha intercettato lo scambio di circa 90 grammi di eroina giovedì pomeriggio, portando all’arresto di un cittadino tunisino di 42 anni e di un uomo di 60 anni originario di Forlì. L’operazione si è concentrata sulle zone della stazione ferroviaria e dei Giardini Speyer, aree dove le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per contrastare non solo lo spaccio ai consumatori, ma anche le rotte che permettono la gestione di quantità più consistenti di stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, intercettati due spacciatori: 90 grammi di eroina sequestrati Notizie correlate Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: arrestati due spacciatori con cocaina, eroina e hashishOperazione della squadra mobile di Como nelle aree boschive usate come base per lo spaccio. Catania: 158g di droga sequestrati, due spacciatori arrestati in viaNel cuore di Catania, precisamente in via Fleming, un’operazione di polizia ha portato all’arresto immediato di due cittadini catanesi, uno...