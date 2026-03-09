Catania | 158g di droga sequestrati due spacciatori arrestati in via

A Catania, in via Fleming, la polizia ha sequestrato 158 grammi di droga e arrestato due uomini, uno di 22 anni e l’altro di 45, sorpresi mentre distribuivano sostanze stupefacenti da un’auto. L’operazione si è svolta nel centro della città e ha portato all’arresto immediato dei due soggetti colti in flagranza di reato.

Nel cuore di Catania, precisamente in via Fleming, un’operazione di polizia ha portato all’arresto immediato di due cittadini catanesi, uno ventiduenne e uno quarantacinquenne, colti in flagrante mentre distribuivano sostanze stupefacenti da un veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido ed efficace: i sospetti sono stati bloccati nel tentativo di fuga, portando al sequestro di oltre 150 grammi di droga e alla sanzione amministrativa per il giovane acquirente presente sulla scena. La dinamica degli eventi si è svolta nelle ore del mattino di oggi, lunedì 9 marzo 2026, quando gli agenti delle volanti hanno notato comportamenti anomali che hanno innescato l’intervento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

