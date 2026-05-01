Ratko Mladic il boia di Srebrenica potrebbe essere liberato | sta morendo in carcere

Un ex comandante serbo-bosniaco condannato per genocidio potrebbe essere rilasciato dal carcere, dove si trova in condizioni di salute precarie. L’avvocato ha presentato una richiesta di libertà per motivi di salute, e la decisione potrebbe essere presa nelle prossime settimane. La persona coinvolta ha trascorso molti anni in carcere, ma le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate di recente.

L’avvocato di Ratko Mladi?, ex comandante militare serbo-bosniaco condannato per genocidio, ha presentato un’istanza d’urgenza al Meccanismo Internazionale Residuo per i Tribunali Penali (IRMCT ) chiedendo la scarcerazione provvisoria di Mladic adducendo a giustificazione della sua richiesta le condizioni di salute del suo assistito. In un documento pubblicato oggi dall’Irmct – l’organo incaricato di svolgere le funzioni essenziali dei tribunali penali internazionali per l’ex Jugoslavia (Icty) e per il Ruanda (Ictr) dopo la loro chiusura – il team di difesa del generale Mladi? chiede al tribunale, con sede all’Aja, di autorizzare la scarcerazione provvisoria – o la scarcerazione anticipata a determinate condizioni – dell’ex comandante militare affinché possa essere trasferito in Serbia per cure mediche.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ratko Mladic, il “boia di Srebrenica”, potrebbe essere liberato: sta morendo in carcere Notizie correlate Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia “in condizioni molto gravi”(Adnkronos) – Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, detenuto all'Aia dove sta scontando una condanna all'ergastolo, avrebbe avuto un... Liberato imputato di omicidio: in carcere potrebbe star malePuò un pakistano presunto omicida non essere estradato in Grecia e restare in Italia, a piede libero? Sì, almeno secondo i giudici della Corte... Approfondimenti e contenuti Ratko Mladic chiede la scarcerazione: I legali: «È malato». Il boia di Srebrenica causò la morte di 8.000 bosniaciL’ex comandante militare dei serbi di Bosnia, Ratko Mladic - noto come il Boia di Srebrenica - ha chiesto la scarcerazione per gravi motivi di salute. Condannato all’ergastolo per genocidio, crimini ... ilmessaggero.it Mladic, il Boia di Srebrenica, torna davanti alla corte dell’AjaMilano, 25 ago. (askanews) – L’ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic si è presentato davanti ai giudici del tribunale internazionale delle Nazioni Unite dell’Aja per presentare un ricorso contro la ... affaritaliani.it