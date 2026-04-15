Ictus in carcere per Ratko Mladic il Macellaio di Bosnia in condizioni molto gravi

Ratko Mladic, condannato all’ergastolo e detenuto all’Aia, avrebbe subito un ictus e si troverebbe in condizioni di salute molto gravi, secondo quanto riferito dal figlio in un’intervista alla televisione pubblica serbo-bosniaca. Le sue condizioni sono considerate delicate, ma non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla situazione medica o sui provvedimenti adottati. La sua salute è ora al centro dell’attenzione pubblica e delle autorità coinvolte.

(Adnkronos) – Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, detenuto all'Aia dove sta scontando una condanna all'ergastolo, avrebbe avuto un ictus e le sue condizioni di salute sarebbero delicate, ha dichiarato il figlio alla televisione pubblica serbo-bosniaca. Mladic è stato condannato all'ergastolo da un tribunale delle Nazioni Unite nel 2017 per genocidio e crimini di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Il premio nobel Mohammadi in carcere in gravi condizioni: l’allarme della famigliaLa donna che gli avvocati si sono trovati di fronte il 29 marzo «quasi non sembrava» Narges Mohammadi, l’indomita Nobel per la pace iraniana detenuta... Accoltella il compagno della madre. In carcere un ragazzo di 24 anni. L’uomo resta in gravi condizioniUna lite familiare è degenerata nelle scorse sere in un’aggressione a coltellate: un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri con...