Liberato imputato di omicidio | in carcere potrebbe star male

I giudici della Corte d’appello di Firenze hanno deciso di non concedere l’estradizione di un uomo che si trovava ad Atene. Attualmente si trova nel carcere di Firenze e potrebbe avere problemi di salute. La decisione riguarda un procedimento legale in cui è coinvolto e si basa su valutazioni legali e pratiche. La vicenda prosegue senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.

Può un pakistano presunto omicida non essere estradato in Grecia e restare in Italia, a piede libero? Sì, almeno secondo i giudici della Corte d'appello di Firenze, che hanno disposto la scarcerazione di K.Y., nato nel 1999, domiciliato a Siena, ma che utilizza anche un alias che lo «invecchia» di tre anni e che gli attribuisce un domicilio diverso, in un paesino sul versante senese del Monte Amiata. Secondo le toghe del capoluogo toscano, lo straniero, sul quale pende un mandato di cattura europeo per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio, non può essere estradato perché, in base alla documentazione...