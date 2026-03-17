Bastoni lascia l’Inter in estate? I nerazzurri verso questa decisione | cosa sta succedendo per il futuro del difensore Ultimissime
Il difensore dell’Inter potrebbe lasciare la squadra durante la prossima estate. La società sta valutando le opzioni per il suo futuro, mentre si susseguono voci sulla possibile partenza. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata finora, e le trattative sono ancora in corso. La situazione attuale riguarda esclusivamente le intenzioni e le discussioni tra le parti coinvolte.
Bastoni potrebbe lasciare l’Inter durante la prossima estate. Ecco le ultime sul futuro del difensore nerazzurro e cosa sta succedendo. Il calciomercato internazionale si prepara a una scossa tellurica che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie A. Al centro dei rumors più insistenti c’è il futuro di Alessandro Bastoni, il cui legame con l’Inter sembra essere giunto a un bivio inaspettato. Nonostante un contratto che lo blinda teoricamente fino al 2028, le strategie societarie in viale della Liberazione starebbero mutando radicalmente, individuando nel difensore mancino il tassello sacrificabile per finanziare la prossima campagna acquist i. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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