Bastoni lascia l’Inter in estate? I nerazzurri verso questa decisione | cosa sta succedendo per il futuro del difensore Ultimissime

Il difensore dell’Inter potrebbe lasciare la squadra durante la prossima estate. La società sta valutando le opzioni per il suo futuro, mentre si susseguono voci sulla possibile partenza. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata finora, e le trattative sono ancora in corso. La situazione attuale riguarda esclusivamente le intenzioni e le discussioni tra le parti coinvolte.