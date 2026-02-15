Sos furti altre due case nel mirino I proprietari escono per mezz’ora Ladri acrobati entrano in azione

Due appartamenti sono stati svaligiati perché i proprietari sono usciti di casa per circa trenta minuti. I ladri, abili ad arrampicarsi, sono entrati nelle abitazioni sfruttando le finestre aperte e hanno portato via diversi oggetti di valore. La polizia indaga sulle modalità dell’irruzione, che ha lasciato segni di scasso evidenti sulle serrature.

Hanno aspettato che i proprietari uscissero di casa, poi nel giro di poco più di mezz’ora hanno visitato e messo a soqquadro due appartamenti. Ma se ne sono andati con un bottino magrissimo. Quello che preoccupa, però, è che si tratta del terzo episodio nel giro di cinque giorni nello stesso quartiere, quello del tribunale e via Mameli a Macerata. L’ultimo raid è di venerdì sera, in via Medaglie d’Oro. I ladri sono entrati in azione tra le 18.30 e le 19.10, nel breve lasso di tempo in cui i proprietari delle due abitazioni visitate erano fuori. Il primo appartamento finito nel mirino si trova al piano terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

