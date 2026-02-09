Furti di rame a Catania | arrestati due ladri colti in flagranza

La polizia di Catania ha arrestato due uomini sorpresi mentre rubavano cavi di rame in città. Gli agenti, durante i controlli rafforzati, li hanno colti in flagranza e li hanno fermati sul fatto. I due sono stati portati in Questura e ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria. La lotta ai furti di “oro rosso” prosegue senza sosta.

Controlli intensificati contro l'"oro rosso". La Polizia di Stato ha rafforzato i servizi di controllo su tutto il territorio di Catania per prevenire e contrastare i furti di cavi di rame. Negli ultimi tempi sono aumentate le segnalazioni al numero unico di emergenza, arrivate sia dai cittadini sia dal personale tecnico dell'ente di distribuzione dell'energia elettrica, che ha riscontrato cabine danneggiate e cavi sottratti in diverse zone della città. Interventi recenti e mercato nero. Nelle scorse settimane, i poliziotti della Questura di Catania hanno fermato più soggetti sorpresi mentre tentavano di rubare il cosiddetto "oro rosso", destinato alla rivendita sul mercato nero per ottenere guadagni illeciti.

