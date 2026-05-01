Una coppia si è mostrata durante una passeggiata per le vie di Roma, con i due che sono stati fotografati mentre camminavano insieme. L'uomo e la donna, apparentemente molto affiatati, si sono fermati a parlare e hanno continuato il percorso tenendosi per mano. La scena è stata ripresa da testimoni e condivisa sui social media, dove sono state diffuse immagini dell’uscita.

Un amore travolgente, che continua a fiorire giorno dopo giorno. È quello tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, coppia ancora fresca ma già solida, tanto da comportarsi come una famiglia. La coppia è stata pizzicata a passeggiare tra le vie della Capitale, mentre felici, sorridenti e innamorati si concedevano ai flash dei fotografi. Insieme ai due, Matilde, la figlia di lei, in un perfetto quadretto familiare. Raoul Bova e Beatrice Arnera per Roma: “Sono già una famiglia”. Raggianti, sorridenti, innamoratissimi: così sono apparsi Raoul Bova e Beatrice Arnera agli obiettivi dei fotografi di Gente, immortalati mentre passeggiano per le vie di Roma.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera, prove tecniche di famiglia: la passeggiata per Roma

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