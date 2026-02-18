Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più uniti | prove di convivenza all' orizzonte
Raoul Bova e Beatrice Arnera stanno vivendo un momento di forte vicinanza, che potrebbe portare a una convivenza già nei prossimi mesi. La coppia ha trascorso diverse settimane insieme e si mostra sempre più affiatata, anche davanti ai fotografi. Recentemente, sono stati avvistati mentre cercavano casa nella zona di Roma, segno che il loro legame si consolida giorno dopo giorno.
La storia d'amore tra Raoul Bova e Beatrice Arnera prosegue a gonfie vele mentre lo scandalo che ha travolto l'attore romano una manciata di mesi fa sembra ormai un lontano ricordo. Il 54enne e la giovane attrice, 30 anni compiuti a luglio, sarebbero in procinto di fare un passo importante nella loro relazione: andare a vivere insieme. A lanciare lo scoop è stato il magazine Chi, secondo il quale Raoul e Beatrice, nei giorni scorsi, avrebbero visitato insieme un appartamento a Roma, segno che la ricerca di un nido d'amore sarebbe già iniziata. I diretti interessati, sempre molto riservati, non hanato le voci, ma le foto pubblicate dal settimanale parlano chiaro: Bova e Arnera sono stati paparazzati sul balcone di un appartamento romano, in compagnia di due uomini che secondo il magazine diretto da Massimo Borgnis sarebbero due agenti immobiliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
