Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più uniti | prove di convivenza all' orizzonte

La storia d'amore tra Raoul Bova e Beatrice Arnera prosegue a gonfie vele mentre lo scandalo che ha travolto l'attore romano una manciata di mesi fa sembra ormai un lontano ricordo. Il 54enne e la giovane attrice, 30 anni compiuti a luglio, sarebbero in procinto di fare un passo importante nella loro relazione: andare a vivere insieme. A lanciare lo scoop è stato il magazine Chi, secondo il quale Raoul e Beatrice, nei giorni scorsi, avrebbero visitato insieme un appartamento a Roma, segno che la ricerca di un nido d'amore sarebbe già iniziata. I diretti interessati, sempre molto riservati, non hanato le voci, ma le foto pubblicate dal settimanale parlano chiaro: Bova e Arnera sono stati paparazzati sul balcone di un appartamento romano, in compagnia di due uomini che secondo il magazine diretto da Massimo Borgnis sarebbero due agenti immobiliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

