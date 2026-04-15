Negli ultimi giorni si erano diffuse voci su una presunta crisi tra i due attori, ma queste sono state smentite da alcune foto pubblicate sui social. Le immagini mostrano un bacio appassionato tra i due mentre si trovano a Roma. Nessun altro dettaglio o dichiarazione è stato diffuso, ma le immagini confermano che la coppia non si sarebbe separata. Le fotografie sono state condivise sui profili ufficiali dei due attori.

Beatrice Arnera e Raoul Bova ormai non si nascondono più. I due fanno coppia fissa almeno dal settembre del 2025, quando sono iniziate a uscire le prime indiscrezioni su una possibile relazione della coppia che si era conosciuta sul set della fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma per poi ritrovarsi nel film di Paramount+ Amici comuni. Passata la tempesta delle rispettive separazioni da Andrea Pisani e Rocio Munoz Morales, Arnera e Bova si sono concessi una tranquilla passeggiata per Roma come una qualsiasi coppia senza cercare troppo di evitare i paparazzi. La foto di un bacio appassionato di Raoul Bova e Beatrice Arnera si è guadagnata la copertina dell'ultimo numero di Diva e Donna in edicola questa settimana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Beatrice Arnera e Raoul Bova, altro che crisi! Un bacio appassionato a Roma

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